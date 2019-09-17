В Турции погибли минимум 88 российских туристов

С мая по настоящее время в Турции погибли более 88 россиян. Об этом сказал глава консульского отдела посольства России в стране Антон Скворцов во время выступления на круглом столе в Общественной палате.

По его данным, причинами гибели россиян все чаще становятся ДТП с пешеходами, которым турецкие водители не уступают дорогу. Отрицательную статистику обеспечивают пожилые граждане, люди с хроническими болезнями и беременные женщины, пишет «Интерфакс».

Несчастные случаи происходят во время занятий экстремальными видами спорта или после падения с лестниц, а также в результате утопления, констатировал дипломат.

«Бывает, что трагедии происходят с детьми - когда родители слишком полагаются на персонал отеля, а он недосмотрел», - заявил Скворцов.

Ранее генконсул России Олег Рогоза сообщил, что с начала года в турецкой Анталье погибли десятки русских туристов.