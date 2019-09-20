Туристка скончалась в Турции после съеденного печенья

В турецкой провинции Айдын после порции местного печенья скончалась британская туристка.

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на Milliyet, женщине стало плохо после употребления печенья.

Она внезапно начала задыхаться, ей вызвали скорую помощь. Однако спасти туристку не удалось.

Сейчас проводится медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.

Ранее стало известно, что с мая по настоящее время в Турции погибли более 88 россиян.