Россияне проводят акции в поддержку сестер Хачатурян

В Москве на Патриаршем мосту напротив Храма Христа Спасителя началась акция «Мост сестер» в поддержку сестер Хачатурян.

Организаторы раздают участникам ленты с хэштегом #СвободуСестамХачатурян и замки с аналогичной надписью, которые предлагается повесить на поручни моста.

Как сообщает «Эхо Москвы», в 14.00 там же начнутся одиночные пикеты. Аналогичные акции также запланированы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Тольятти.

Активисты хотят обратить внимание на то, что происходит в резонансом деле об убийстве тремя девушками своего отца и в целом на проблему домашнего насилия.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца летом 2018 года. Они признавались, что пошли на преступление из-за жестоко отношения к ним со стороны родственника. Он много лет бил их, насиловал и унижал.

Девушки боялись обращаться в полицию из-за связей отца с правоохранительными органами. По статье об убийстве по предварительному сговору им грозит до 20 лет тюрьмы.

3 декабря Следственный комитет завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян. Защита девушек продолжает настаивать на прекращении дела или рассмотрении его судом присяжных.

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