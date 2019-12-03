СК завершил расследование убийства отца сёстрами Хачатурян

СК завершил расследование убийства отца сёстрами Хачатурян

фото: Peopletak.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян. Девушек обвинили в убийстве своего отца.

Двое из сестёр Хачатурян в момент совершения убийства своего отца могли осознавать фактический характер производимых действий и руководить ими, третьей назначат принудительное лечение.

Собранные материалы направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян нанесли своему отцу многочисленные удары ножом и молотком по телу, в том числе в голову, шею и грудь. От полученных травм мужчина скончался. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми, пишут «Известия».

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, попросила прекратить их дело или рассмотреть его судом присяжных.

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