Защита Хачатурян просит рассмотреть дело судом присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, попросила прекратить их дело или рассмотреть его судом присяжных.

Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвокатов Алексея Паршина и Алексея Липцера , защита подала несколько ходатайства о прекращении уголовного дела, поскольку смерть Михаила Хачатуряна произошла в рамках необходимой самообороны и после многолетнего насилия, и о рассмотрении дела судом присяжных, если первое ходатайство все-таки будет отклонено.

Защита девушек уверена, что суд присяжных сможет рассмотреть это дело объективнее. При этом адвокаты напомнили, что дело Марии Хачатурян не может быть рассмотрено судом присяжных, так как ее признали невменяемой, только дела двух других сестер — Крестины и Ангелины.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве отца летом 2018 года. Они признавались, что пошли на преступление из-за жестоко отношения к ним со стороны родственника. Он много лет бил их, насиловал и унижал.

Девушки боялись обращаться в полицию из-за связей отца с правоохранительными органами. По статье об убийстве по предварительному сговору им грозит до 20 лет тюрьмы.

В России и мире продолжаются акции в защиту Марии, Крестины и Ангелины. Активисты требуют признать их жертвами домашнего насилия и снять с них все обвинения.

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