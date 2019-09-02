Россияне просрочили 14 миллионов кредитов

Количество кредитов россиян, задолженность по которым превысила 90 дней, выросла на 12% с начала текущего года.

Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), их количество достигло 14 миллионов.

По мнению президента ассоциации Эльмана Мехтиева, во всем виновато падение реальных доходов россиян, передает РИА «Новости».

Ранее президент Путин выразил беспокойство по поводу отсутствия роста доходов у россиян. Реальные доходы населения продолжают падать с момента присоединения Крыма к России, а соответственно, введения западных санкций. Так, доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. В связи с этим, число живущих за чертой бедности россиян, неукоснительно растет.