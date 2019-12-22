Россия ответит на «адские» санкции США

Россия ответит на санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также на американские «санкции из ада» в случае принятия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Как отметил Лавров, подобные решения «не делают чести серьезным политическим деятелям».

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения»,— цитирует главу дипведомства «Интерфакс».

18 декабря комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), более известный как «санкции из ада».

Законопроект предусматривает санкции против российских банков, поддерживающих вмешательство в иностранные выборы; киберсектора; суверенного долга; сотрудников ФСБ и бизнесменов, близких к Кремлю.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала Вашингтон, напомнив США об их госдолге. По мнению Захаровой, американская идеология не выдержала мировой конкуренции.

Читайте нас в мобильном приложении