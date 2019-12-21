Мария Захарова посмеялась над новыми санкциями США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Вашингтон за введение санкций против газопровода «Северный поток-2». По ее словам, решение США говорит о том, что идеология страны не выдержала мировой конкуренции. «Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Она считает, что это подтверждают регулярные санкции, которые вводит американское руководство. «Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — с иронией добавила Захарова. Ранее президент США Дональд Трамп утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России. Один из пунктов документа содержит требование немедленно прекратить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

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