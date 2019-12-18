«Санкции из ада» против России одобрены Комитетом Сената США

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), более известный как «санкции из ада».

По информации Reuters, «За» проголосовали 17 членов комитета, а «Против» — 5.

Следующим шагом документ будет рассматривать сенат. Однако, как отмечает агенство, сроки голосования по законопроекту пока не определены, поскольку большими полномочиями по определению графика работы палаты обладает лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл, выступающий против ужесточения санкций.

DASKA был представлен летом прошлого года. Законопроект предусматривает санкции против российских банков, поддерживающих вмешательство в иностранные выборы; киберсектора; суверенного долга; сотрудников ФСБ и бизнесменов, близких к Кремлю.

Ранее о вмешательстве в выборы также заявила французская газета Le Monde. По данным издания, технический анализ, проведенный исследователями Google и FireEye, доказывает причастность российских спецслужб к публикации переписки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

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