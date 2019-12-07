Le Monde нашла российский след в утечке переписки Макрона

Технический анализ, проведенный исследователями Google и FireEye, доказывает причастность российских спецслужб к публикации переписки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона, утверждает газета Le Monde.

«Технические данные подтверждают причастность двух хакерских групп, которые связаны с российской разведкой, к краже во время предвыборной кампании Макрона»,— пишет издание.

Речь идет о группах APT28 или Fancy Bear и Sandworm. Журналисты Le Monde относят обе организации к Главному управлению Генштаба России (ранее — ГРУ).

Как напоминает французское издание, APT28 фигурировала в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу российского вмешательства в выборы США. Он считал, что хакерская группировка «объединилась с подразделением 26 165 ГРУ».

Журналисты утверждают, что атаки начались в марте 2017 года силами ГРУ, но позднее к ним подключились Sandworm. Хакеры якобы занимались фишингом и получили электронные письма. А затем, чтобы привлечь внимание к зараженным файлам, хакеры использовали темы, которые могли показаться любопытными.

Ранее Россию уже обвиняли во вмешательстве в выборы главы Франции. Так, в феврале 2017 года это связали с работой российских СМИ и с распространением слухов, которые порочили имя Макрона. Спустя несколько месяцев Le Monde обвинила во взломе почты неонацистов из США.

Напомним, 5 декабря Минфин США ввел санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России. В российским МИДе ограничительные меры назвали политизированными и пообещали принять ответные меры.

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