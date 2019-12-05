США обещают $5 млн за информацию о российском хакере

Минфин США ввел санкции за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России. Некоторые из попавших под ограничительные меры являются гражданами РФ.

Речь идет о ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания», ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и Evil Corp.

Агенство Bloomberg утверждает, что санкции против Evil Corp вводятся за хакерские атаки. Одной из жертв атаки стал Bank of America.

Другому попавшему под санкции гражданину РФ Максиму Якубцу предъявлены обвинения судом Небраски за киберпреступления. Минюст США считает его организатором группировки, совершавшей преступления в сфере киберпространства, а за информацию об этом человеке власти обещают награду в $5 миллионов.

Также в списке фигурирует имя Игоря Турашева. По данным ведомства он на протяжении более чем десяти лет вместе с Якубцом возглавлял один из самых сложно устроенных синдикатов в сфере киберпреступности в мире, передает «Интерфакс».

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