В МИДе анонсировали новые санкции против США

Новые санкции США против российских граждан политизированны, поэтому Москва намерена принять ответные меры, говорится в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

«Политизированность претензий очевидна. Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало»,— говорится в заявлении.

Кроме этого в ведомстве напомнили,что в 2014 году США прекратили деятельность совместной рабочей группы по кибербезопасности и с тех пор «категорически отказываются ее возобновлять».

«Иными словами, Россию постоянно через СМИ обвиняют в неких кибервзломах, в том числе во время американских президентских выборов, но предъявить настоящим экспертам доказательства этого не хотят. Потому что в Вашингтоне попросту нет подтверждений, которые было бы не стыдно положить на стол перед специалистами»,— уверены в МИДе.

В силу этого, Россия считает целью инициаторов санкций — вовсе не борьбу с преступностью, а очередную пропагандистскую атаку против России.

«Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения. Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа»,— заключили в ведомстве.

Речь идет об ограничительных мерах, которые Минфин США ранее ввели 5 за киберпреступления против 17 физических и семи юридических лиц, зарегистрированных в России.

В список попали ООО «Бизнес-столица», ООО «Оптима», ООО «Трейд-инвест», ООО «Центр автообслуживания», ООО «Вертикаль», ООО «ЮНИКОМ» и Evil Corp.

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