МИД объяснил претензии к снятым с поезда военным атташе

МИД России подтвердил, что американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, были в официальной поездке, однако город посещения американской стороной был указан совсем другой.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск», — приводит заявление дипведомства РИА «Новости».

Ранее в посольстве США в Москве заявили что задержанные дипломаты «должным образом уведомили о ней [о поездке] Министерство обороны с помощью извещения».

О задержании двоих высокопоставленных военных США и американского дипломата неподалеку от печально известного полигона Минобороны России стало известно несколькими часами ранее. Причиной снятия со скорого поезда «Ненокса-Северодвинск» троих граждан США стал въезд на режимную территорию.