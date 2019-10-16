США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске

В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.

Как заявила РИА «Новости» пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, это была официальная поездка, дипломаты «должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения».

При этом о цели поездки Росс ничего не сообщила.

О задержании двоих высокопоставленных военных США и американского дипломата неподалеку от печально известного полигона Минобороны России стало известно несколькими часами ранее. Причиной снятия со скорого поезда «Ненокса-Северодвинск» троих граждан США стал въезд на режимную территорию.