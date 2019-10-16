США отреагировали на снятие с поезда дипломатов в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии троих дипломатов с поезда в Северодвинске.
Как заявила РИА «Новости» пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, это была официальная поездка, дипломаты «должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения».
При этом о цели поездки Росс ничего не сообщила.
О задержании двоих высокопоставленных военных США и американского дипломата неподалеку от печально известного полигона Минобороны России стало известно несколькими часами ранее. Причиной снятия со скорого поезда «Ненокса-Северодвинск» троих граждан США стал въезд на режимную территорию.
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