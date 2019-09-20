Росконтроль внес одну марку яблочного сока в «черный список»

В лаборатории Росконтроля проверили семь марок яблочного сока. Продукцию одного бренда внесли в «черный список» за нетипичный для этого напитка состав.

В проверке участвовал яблочный сок брендов «Фруктовый сад», «Сады Придонья», «Удачный», Santal, «Juice team / Сочная команда 1», Swell и A cappella. Самыми качественными названы соки «Сады Придонья» и «Удачный».

Продукция марок «Фруктовый сад», Santal, Swell и A cappella показала повышенное содержание лимонной кислоты, говорится на сайте организации. При этом ее не указали в составе, что является серьезным нарушением. Данные марки сока вошли в список товаров с замечаниями.

Напиток «Juice team / Сочная команда 1» включили в «черный список» за состав, нехарактерный для яблочного сока. Эксперты полагают, что при изготовлении продукт сильно разбавили водой и добавили регуляторы кислотности.

Ранее Росконтроль проверил пошехонский сыр.