Росконтроль назвал пять марок самого качественного сыра

Эксперты Росконтроля проверили пошехонский сыр шести брендов. Из них пять были рекомендованы к покупке, один попал в перечень товаров с замечаниями.

В проверке участвовали сыры марок «Ровеньки», «Вкусвилл», «Магнит», «Сыробогатов», «Каждый день», «Первым делом». Все образцы признаны безопасными и качественными.

При этом вкус четырех марок сыра экспертам не понравился. В образцах «Вкусвилл», «Магнит», «Сыробогатов» и «Каждый день» присутствует горечь и нехарактерный привкус. Слабо выражен вкус у сыра брендов «Первым делом» и «Ровеньки».

Претензии специалистов вызвала консистенция большинства сыров. Тем не менее пять образцов были рекомендованы к покупке: это сыры «Вкусвилл», «Магнит», «Сыробогатов», «Каждый день», «Первым делом». В список товаров с замечаниями попал сыр марки «Ровеньки»: в нем оказалось на 5% меньше массовой доли жира, чем сказано на упаковке, говорится на сайте организации.

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