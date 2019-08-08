Росконтроль назвал марку самых качественных спагетти

Росконтроль провел исследование популярного вида макаронных изделий - спагетти. Эксперты проверили продукцию семи марок.

В лаборатории исследовали спагетти брендов Makfa, Шебекинские, Gallina Blanca, «Роллтон» (обычные спагетти и яичные), Pasta Zara, «Экстра М», «Ладные».

В целом ни к одному образцу у экспертов не возникло серьезных претензий. После варки эксперты остались довольны вкусом, запахом и внешним видом продуктов.

Однако спагетти Gallina Blanca, обычные «Роллтон», Pasta zara, «Экстра М» после отваривания были слишком липкие, а в Gallina Blanca выявлено высокое содержание фосфорных солей, что говорит о наличии в составе не указанных фосфатов.

Спагетти «Роллтон яичные», «Экстра М» и «Ладные» относятся к мягким сортам пшеницы и потому быстро развариваются. Остальные макароны сделаны из твердых сортов – они более полезны, говорится на сайте организации.

В рейтинге Росконтроля образцы распределились так: первыми и самыми качественными названы «Щебекинские», за ними идут спагетти обычные «Роллтон», «Макфа», Pasta Zara, «Роллтон» яичные, Gallina Blanca, «Ладные», «Экстра М».

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