Росконтроль внес в «черный список» две марки голландского сыра

Эксперты Росконтроля проверили качество голландского сыра шести марок. В двух образцах найдены бактерии группы кишечной палочки.

В исследовании участвовали сыры марок «Красная цена», «ВкусВилл/Избенка», «Первым делом», «Сыробогатов», «Каждый день» и Valio. Росконтроль не нашел сыра с идеальными вкусовыми качествами среди представленных образцов. Некоторые сыры оставляют горечь в послевкусии, хотя голландский сыр должен обладать выраженным сырным вкусом и запахом, быть немного острым и слегка кисловатым.

Во всех сырах обнаружены нитраты – их используют для подавления вредной микрофлоры и листерий. Однако о присутствии нитратов рассказали только два производителя.

В сыре «ВкусВилл/Избёнка» и «Первым делом» присутствуют бактерии группы кишечной палочки, говорится на сайте Росконтроля. За это данные образцы внесли в «черный список», остальные сыры рекомендовали к покупке.

Ранее Росконтроль проверил пошехонский сыр шести брендов.