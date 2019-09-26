Росконтроль назвал одну марку самого качественного сыра маасдам

Эксперты Росконтроля проверили сыр маасдам шести брендов. Наивысший балл заслужил один образец.

В исследовании участвовали сыры марок Laime, «Лакомо», Schonfeld, «Золото Европы», Cheezzi и «МАГНИТ/Брасовские сыры». Их проверяли по 80 параметрам, включая уровень консервантов, количество кальция, наличие опасных жиров.

Лучшим назван сыр Сыр Cheezzi Маасдам. Еще 4 марки рекомендовали к покупке, но к образцам есть небольшие замечания.

Так, у сыра «МАГНИТ/Брасовские сыры» обнаружено большое количество нитратов и дрожжи, которые могут вызывать нарушения вкуса, запаха и внешнего вида продукта. Этот компонент найден и в сыре Сыр Laime Маасдам.

У сыра «Лакомо» вкус оказался чуть-чуть кисловатым, говорится на сайте организации. Производители «Золото Европы» не указали на этикетке консервант нитрат.

Сыр Schonfeld включили в список товаров с замечаниями за показатели молочного жира ниже нормы.

Ранее Росконтроль проверил пошехонский сыр шести марок. Пять из них рекомендовали к покупке.