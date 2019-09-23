Росконтроль назвал одну марку самых качественных макарон

Росконтроль исследовал макароны-рожки семи торговых марок. У специалистов нет претензий к безопасности продукции, но есть замечания к качеству муки.

В исследовании участвовали макароны из твердой пшеницы брендов Maltagliati, «Шебекинские», Makfa, «Дон Макарон гурман», Pasta Mania, Fine Life, Pasta Zara.

Установлено, что в продукции марки Pasta Mania содержится 16% мягкой муки, а значит производитель не мог заявлять продукт как макароны из твердых сортов пшеницы. За недостоверную информацию о товаре данную марку рожков внесли в список с замечаниями.

В макаронах «Дон Макарон гурман» содержится 12% мягкой муки, что в целом соответствует стандарту, говорится на сайте организации. Проверка на содержание пестицидов показала их отсутствие. Продукция не заражена и не загрязнена вредителями.

Лучшими и самыми качественными названы макароны Maltagliati. Остальные пять марок также рекомендованы к покупке, к ним у экспертов нет серьезных замечаний.

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