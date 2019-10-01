Росконтроль внес в «черный список» две марки молока

Росконтроль исследовал пастеризованное молоко семи известных торговых марок. Две из них попали в «черный список».

Эксперты исследовали молоко жирностью 3,2%, стоимость продуктов составляла от 48 до 97 рублей. Росконтроль проверял молоко «Авида», «Из Вологды/Вологжанка», «36 копеек», «Село зеленое», Globus, «Искренне Ваш», «Зеленая линия/Маркет».

В двух образцах выявлены нарушения требований безопасности. Речь идет о молоке марок «36 копеек» и «Авида». В продукции этих брендов оказался слишком высокий уровень микробной обсемененности мезофильной микрофлорой: у «Авиды» в 4 раза, у «36 копеек» - в 76, говорится на сайте организации.

К молоку «36 копеек» возникли и другие претензии: в нем содержались недопустимые для продукта фитостерины, а также пыль и прочие загрязнители. За вкус и запах эксперты отнесли продукт к синтетическим.

Остальные марки молока рекомендованы к покупке.

Ранее Росконтроль проверил кефир семи торговых марок. По итогам исследования две из них внесли в «черный список».