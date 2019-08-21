Росконтроль внес в «черный список» две марки кетчупа

Росконтроль проверил кетчуп шашлычный семи марок и назвал опасные из них. В некоторых образцах томатов практически не было.

В исследовании принимали участие марки Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов» и «365 дней».

По итогам проверки Росконтроль рекомендовал четыре образца кетчупа: Mr.Ricco, «Моя семья», «О`кей» и «Махеевъ». В них отсутствуют консерванты и низкое содержание соли.

В список товаров с замечаниями попал кетчуп «Капитан припасов». Томатов в нем оказалось только 7,3%.

В «черном списке» - марки «Каждый день» и «365 дней», говорится на сайте организации. Кетчуп этих брендов отличался большим содержанием консервантов, которое считается опасным для здоровья.

Ранее Росконтроль проверил сливки и включил в «черный список» две известные марки.