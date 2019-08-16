Росконтроль внес в «черный список» две известные марки сливок
Росконтроль проверил качество сливок жирностью 20%. В исследовании участвовали семь марок продукции, из них две попали в «черный список».
Самыми качественными эксперты назвали сливки «Свитлогорье». К покупке рекомендованы также марки «Простоквашино», «Ашан» и «Авида».
В список товаров с замечаниями внесена марка сливок «Большая кружка». Продукция этого бренда оказалась слишком жидкой, а вкус – слабовыраженным.
В «черном списке» Росконтроля – марки «Домик в деревне» и «О`кей». В них присутствует не указанное в маркировке сухое молоко, говорится на сайте организации.
Ранее Росконтроль проверил молоко. Две марки были не рекомендованы к покупке.
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