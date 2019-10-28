Росконтроль рекомендовал одну марку нарезного батона
Росконтроль исследовал нарезные батоны шести марок. Из них хлеб только одной рекомендовали к покупке.
В исследовании участвовали марки «Чудесный край», «Хлебный дом», «Коломенское», «Черемушки», «Русский хлеб» и «Волжский пекарь».
В образцах брендов «Чудесный край», «Хлебный дом» и «Волжский пекарь» оказалось слишком много жира. В продукции «Русский хлеб», «Волжский пекарь» и «Коломенское» количество сахара было выше, чем предусмотрено ГОСТом.
В результате эти марки внесли в перечень товаров с замечаниями. К покупке рекомендован хлеб бренда «Черемушки».
В заключении экспертов на сайте Росконтроля говорится, что во всей продукции отсутствуют плесень и не разрешенные к использованию улучшители.
Ранее Росконтроль назвал марки качественной гречневой крупы.
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