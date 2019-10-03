Росконтроль назвал одну марку некачественного шоколада

Росконтроль проверил темный шоколад восьми известных брендов. Из них семь попали в перечень товаров с замечаниями, один – в «черном списке».

В исследовании участвовал шоколад марок Alpen Gold, «Особый» фабрики им.Крупской, «ЛЮКС» Бабаевский (ПАО «Красный Октябрь»), Dove, Ашан, «Вдохновение», Globus и «ЛЮКС» Бабаевский (ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»). Продукцию проверяли по 60 параметрам качества и безопасности.

В «черном списке» оказался шоколад «ЛЮКС» Бабаевский концерна «Бабаевский». В нем нашли повышенные показатели бактериальной обсемененности.

Остальные образцы оказались безопасны, замечания вызвал их вкус. Шоколад «Особый» фабрики им. Крупской оставляет кислое послевкусие, Dove, «Вдохновение» и Alpen Gold имеют невыраженный шоколадный вкус, у марки «Ашан» он оказался вяжущим, а Globus создает ощущение присутствия какао-порошка.

При этом шоколад из «черного списка» оказался самым вкусным, говорится на сайте организации. За ним идет образец «Бабаевкий» фабрики «Красный октябрь». В рейтинге Росконтроля наивысший балл по требованиям безопасности и ГОСТа получил шоколад «Вдохновение».

Ранее Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».