Росконтроль назвал две марки самой качественной гречневой крупы

Эксперты Росконтроля проверили гречневую крупу в пакетиках для варки пяти марок. Образцы исследовали на наличие примесей и испорченных ядер, оценили на вкус и цвет.

В лаборатории Росконтроля побывала греча марок «Агро-Альянс», Makfa, «Увелка», «Алтайская сказка» и Prosto. Процент доброкачественных зерен в образцах составил 99,9%. Различных примесей – расколотых ядер, зерен пшеницы – в проверенной грече оказалось минимальное количество.

Эксперты не обнаружили пестицидов и токсичных элементов. Во всех образцах отсутствует загрязненность вредителями, говорится на сайте Росконтроля.

Вся гречка показала хорошие результаты в плане вкуса и цвета.

По итогам теста две марки получили наивысшие баллы - это крупа «Агро-Альянс» и «Увелка». Последнее место рейтинга у крупы Makfa – в ней наиболее высокое содержание сорной примеси, чем в других образцах.

Ранее Росконтроль проверил черный крупнолистовой чай.