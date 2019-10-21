Не по ГОСТу: Росконтроль не рекомендовал две марки черного чая

Росконтроль исследовал крупнолистовой черный чай семи марок. Во всех образцах найдены следы пестицидов, в том числе не разрешенных в России.

В исследовании участвовал чай «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea. При анализе вкуса нарекания вызвал образец «Крепкие традиции». Этот чай недостаточной терпкий и пустой. Кроме того, в нем нашли грубые черешки. Чай относится не к высшему, а ко второму сорту, говорится на сайте Росконтроля. За нарушения данную марку внесли в перечень товаров с замечаниями.

Образец Lipton оказался не крупнолистовым, он недостаточно скручен и содержит черешки. Это не соответствует требованиям ГОСТа. За нарушения продукт также добавили в перечень товаров с замечаниями.

Остальные марки рекомендованы к покупке. По содержанию танина (вещества с антиоксидантной активностью) лучшие результаты показал чай Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

Ранее Росконтроль проверил кефир семи марок.