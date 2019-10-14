Росконтроль рекомендовал три марки кефира

Росконтроль провел исследование кефира семи марок. Самые существенные нарушения – чрезвычайно высокое содержание спирта, присутствие плесени и бактерий, способных вызвать пищевое отравление.

В экспертизе участвовал кефир жирностью 3,2% марок «Вологодское лето», «36 копеек», «Вкуснотеево», «Авида», «Асеньевская ферма», «Домик в деревне» и Globus.

В продукции «36 копеек» обнаружили слишком высокое содержание алкоголя – более 0,5%. Кроме того, в кефире «Вкуснотеево», «Авида» и «36 копеек» есть плесень и бактерии, что свидетельствует о несоблюдении санитарных норм на производстве.

В кефире «Домик в деревне» присутствовал крахмал, не указанный на этикетке, говорится на сайте организации. За нарушения перечисленные марки кефира внесены в «черный список».

Марки «Вологодское лето», Globus и «Асеньевская ферма» рекомендованы к покупке. Последний получил наивысший балл экспертов.

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