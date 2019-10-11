Росконтроль назвал одну марку самых качественных яиц

Росконтроль назвал одну марку самых качественных яиц

Pixabay

Росконтроль проверил яйца куриные пяти торговых марок. Специалисты исследовали продукцию на наличие антибиотиков, антимикробных и антипаразитарных веществ, а также проверили на свежесть.

В исследовании участвовали пять марок: «Лето», «Новая марка», «Варакcино», «Окское», «Волжское утро». Все яйца относятся к категории С1.

Экспертиза показала отсутствие ветеринарных лекарственных препаратов и антибиотиков. Масса яиц соответстовала стандарту для категории С1 – от 55 до 64,9 граммов. Не возникло нареканий к запаху и вкусу. Потому все бренды рекомендовали к покупке.

Самые качественные яйца у марки «Окское». Специалисты отметили, что по показателю свежести – высоте воздушной камеры – яйцо этого бренда лидирует.

У яиц «Лето» и «Волжское утро» эксперты отметили недостаточно плотный белок, что характерно для продукции, хранящейся от минус 2 до 0. Такой режим хранения на маркировке указан не был, говорится на сайте организации.

Ранее Росконтроль проверил слабосоленую сельдь.

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