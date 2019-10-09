Росконтроль назвал одну марку качественной слабосоленой сельди

Росконтроль провел исследование слабосоленой сельди пяти марок. По итогам только одна рекомендована к употреблению, остальные попали в перечень товаров с замечаниями.

В исследовании участвовали образцы сельди брендов «Каждый день», «Балтийский берег», «%» (собственная марка сети «Верный»), «А’море» и «Русская рыбная фактория». Рыбу проверили по 50 параметрам.

Все образцы безопасны, но в четырех из них («Балтийский берег», «%», «А’море», «Русская рыбная фактория») обнаружено высокое содержание консервантов - сорбиновой и бензойной кислоты, говорится на сайте организации. За это данные марки сельди внесли в список товаров с замечаниями.

Самой качественной признана сельдь марки «Каждый день»: она имеет достоверную маркировку, безопасна по микробиологическим показателям, не содержит токсинов.

Ранее Росконтроль назвал марку лучшего «Дарницкого» хлеба.