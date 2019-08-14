Росконтроль определил две марки лучшего куриного шашлыка

Росконтроль провел исследование куриного шашлыка шести марок. Из них только две были рекомендованы к покупке, четыре внесены в «черный список».

В проверке участвовал шашлык марок Selgros, «Мираторг», «Петелинка», «Д», «Карусель», «Троекурово» и «О'Кей». Его проверили по 60 параметрам, включая наличие сальмонеллы, антибиотиков.

Исследование показало присутствие в образцах Selgros, «Д» и «Карусель» листерий, в шашлыке от «Д» нашли сальмонелл. Эти марки внесли в «черный список».

В продукте марок «Петелинка» и «Мираторг» выявлено незначительное количество бактерий группы кишечной палочки, что при недостаточной обработке может привести к проблемам с желудком, говорится на сайте организации. Тем не менее эти марки рекомендованы к покупке.

Ранее Росконтроль проверил шесть марок куриных бедер. Три из них попали в «черный список».