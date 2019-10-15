Росконтроль назвал пять марок крайне вредной кабачковой икры

Росконтроль провел исследование кабачковой икры пяти марок. Во всех образцах было слишком много нитратов, что при регулярном употреблении может нанести существенный вред здоровью.

В проверке участвовала икра брендов Грядка удачи», «Пиканта», «Маринадовъ», «Дядя Ваня» и «Коллекция Ретро». Среди достоинств образцов – отсутствие консервантов, невысокое содержание соли, хорошие вкус и запах.

Недостатки всей икры – присутствие нитратов, а также высокое содержание жира и несоответствие пищевой ценности маркировке. Так, в икре «Коллекция Ретро» фактически 11,8% жира, при этом на этикетке указано только 1%, говорится на сайте организации.

Из-за содержания нитратов все образцы внесли в список товаров с замечаниями. В Росконтроле пояснили, что данные вещества используют для удобрения почвы и они скапливаются в овощах. В организме нитраты преобразуются в нитриты, которые влияют на сердце и нервную систему.

Ранее Росконтроль исследовал молоко жирностью 3,2% семи марок.