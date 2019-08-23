Росконтроль назвал марку самого качественного слоеного теста

Росконтроль назвал марку самого качественного слоеного теста

Pixabay

Росконтроль провел исследование готового слоеного бездрожжевого теста. По итогам экспертизы продукция пяти марок из семи названа качественной и безопасной.

В проверке участвовали бренды «Цезарь premium», «Морозко», «Каждый день», «Хлебный дом/Звездное тесто», «Черемушки», «То, что надо!», «Талосто/Без хлопот». Продукцию проверяли по 60 показателям.

По итогам ни в одном образце не найдены кишечная палочка или сальмонелла. Наиболее пышные изделия получаются из теста «Черемушки». Оно получило наивысшие оценки Росконтроля.

Недостатки были отмечены в тесте «Цезарь premium» и «Морозко». Как указано на сайте Росконтроля, в нем использовались модифицированные жиры, но информации об этом на этикетке нет. Две данные марки теста включены в список товаров с замечаниями.

Ранее Росконтроль проверил кетчуп шашлычный и назвал две марки небезопасного для здоровья продукта.

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