Росконтроль назвал марку самого качественного слоеного теста

Росконтроль провел исследование готового слоеного бездрожжевого теста. По итогам экспертизы продукция пяти марок из семи названа качественной и безопасной.

В проверке участвовали бренды «Цезарь premium», «Морозко», «Каждый день», «Хлебный дом/Звездное тесто», «Черемушки», «То, что надо!», «Талосто/Без хлопот». Продукцию проверяли по 60 показателям.

По итогам ни в одном образце не найдены кишечная палочка или сальмонелла. Наиболее пышные изделия получаются из теста «Черемушки». Оно получило наивысшие оценки Росконтроля.

Недостатки были отмечены в тесте «Цезарь premium» и «Морозко». Как указано на сайте Росконтроля, в нем использовались модифицированные жиры, но информации об этом на этикетке нет. Две данные марки теста включены в список товаров с замечаниями.

Ранее Росконтроль проверил кетчуп шашлычный и назвал две марки небезопасного для здоровья продукта.