Путин поддержит бизнес и экономику Иркутской области

После посещения Иркутской области президент Путин предложил заменить индивидуальные формы помощи бизнесу в пострадавших от наводнения районах региона на общий план поддержки.

«Сейчас поговорим на эту тему, я думаю, что вообще нужно будет не индивидуально делать, а надо будет сделать общий план поддержки бизнеса», – приводит слова главы государства ФБА «Экономика сегодня».

Президент допустил создание отдельного плана поддержки экономики и бизнеса Иркутской области и Тулуна. Он добавил, что осуществить это можно с помощью местных бизнесменов и крупных российских компаний.

Руководитель России прибыл в Иркутскую область утром 2 сентября, чтобы ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Это уже третий визит российского лидера за два месяца в пострадавший регион.

Наводнение в Иркутской области произошло в начале июля. Спустя месяц регион снова затопило. За это время в области было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали более 45 тысяч человек, 25 человек погибли.