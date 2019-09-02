Путин посетит затонувший в паводках Тулун
Президент России Владимир сегодня приедет в Иркутскую область. Там он ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в Тулуне.
Это уже третий визит российского лидера за два месяца в Иркутскую область. Здесь Владимир Путин проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, пишет «Интерфакс».
После этого глава государства направится в Монголию, куда он направляется с официальным визитом.
В середине августа стало известно, что в Иркутской области в результате второй волны паводка выросло количество домов, не подлежащих восстановлению.
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