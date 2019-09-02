Путин посетит затонувший в паводках Тулун

Президент России Владимир сегодня приедет в Иркутскую область. Там он ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков в Тулуне.

Это уже третий визит российского лидера за два месяца в Иркутскую область. Здесь Владимир Путин проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения, пишет «Интерфакс».

После этого глава государства направится в Монголию, куда он направляется с официальным визитом.

В середине августа стало известно, что в Иркутской области в результате второй волны паводка выросло количество домов, не подлежащих восстановлению.