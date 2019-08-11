Второй паводок в Тулуне уничтожил 450 домов

Второй паводок в Тулуне уничтожил 450 домов

Фото: Твой Иркустк

В Иркутской области в результате второй волны паводка выросло количество домов, не подлежащих восстановлению.

«Вторая волна паводка привела к тому, что не подлежащими восстановлению оказались около 450 домов в Тулуне. Ранее (до второй волны паводка - ИФ) эти дома должны были капитально отремонтировать», — уточнил губернатор региона Сергей Левченко, передает Interfax.

По словам депутата, власти региона могут обеспечить жильем всех пострадавших. Ожидается, что новые квартиры будут сданы людям не позднее 1 октября 2020 года.

Напомним, вторая волна наводнения произошла в Иркутской области в конце июля — спустя месяц, после первой. Президент Путин признал случившее ЧС федерального уровня. Разбирать разрушенные дома спасателям помогали присланные главой государства военные.

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Места: Россия
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