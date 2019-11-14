Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

Фот: НТВ

Очередной иск «Нафтогаза» лишь усугубляет ситуацию и повышает риск прекращения транспортировки российского газа через территорию Украины.

Об этом глава России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

По словам президента, Россия готова обсуждать различные варианты дальнейшего сотрудничества, в том числе по транзиту, а также по прямым поставкам газа на Украину по ценам ниже реверсных.

Путин отметил, что при прямых поставках РФ готова снизить цену на газ для Украины на 25%, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее глава России уже призывал газовые компании обнулить судебные претензии, связанные с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

Позднее руководитель «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен лишь при обоюдном отказе от претензий.

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