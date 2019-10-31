Путин призвал обнулить судебные претензии с Киевом

Претензии «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» по транзиту абсурдны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Российский лидер призвал обнулить судебные претензии между российской и украинской компаниями, связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа, пишет «ТАСС».

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке», отметил Владимир Путин.

Ранее в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Однако договориться о новых условиях газового транзита через Украину до конца 2019-го вряд ли удастся. До окончания действующего контракта остается чуть более двух месяцев, поэтому решить проблему поставок может продление действующих соглашений еще на один год.