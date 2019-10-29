Россия предложила Украине продлить на год договор по газу

Все вопросы, связанные с газом, нужно решать с Украиной в совокупности. Это касается не только транзита голубого топлива и его поставок, но и судебных споров.

По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, все вопросы должны решаться пакетно, в том числе поставка российского газа напрямую потребителям Украины, минуя реверс.

Договориться о новых условиях газового транзита через Украину до конца 2019-го вряд ли удастся. До окончания действующего контракта остается чуть более двух месяцев, поэтому решить проблему поставок может продление действующих соглашений еще на один год, пишут «Известия».

28 октября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций в формате Евросоюз–Россия–Украина по теме транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

Ранее заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что России придется в 2020 году прокачивать «голубое топливо» через украинскую газотранспортную систему, потому что у «Газпрома» есть контрактные обязательства.