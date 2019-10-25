Киев считает неизбежным дальнейший транзит российского газа

Киев считает неизбежным дальнейший транзит российского газа

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России придется в 2020 году прокачивать «голубое топливо» через украинскую газотранспортную систему, потому что у «Газпрома» есть контрактные обязательства.

По словам заместителя председателя Нацбанка Украины Дмитрия Сологуба
«Газпрому» будет вынужден прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров газа.

При этом в Киеве признают возможность «временного» прекращения транзита российского газа и активно к этому готовятся, пишет РБК.

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о транзите газа. Очередной раунд консультаций прошел 19 сентября в Брюсселе.

Единственным вариантом дальнейших газовых транзитных отношений с Украиной в «Газпроме» считают продление с 1 января 2020 года действующего соглашения. Но для этого должны быть урегулированы все существующие судебные споры.

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