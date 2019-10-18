«Газпром» назвал условия для транзита газа через Украину

Единственным вариантом дальнейших газовых транзитных отношений с Украиной в «Газпроме» считают продление с 1 января 2020 года действующего соглашения. Но для этого должны быть урегулированы все существующие судебные споры.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, Украине был предложен вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски. Ведь до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все споры.

Также глава «Газпрома» отметил, что решение Стокгольмского суда фактически внесло дисбаланс в оба контракта с Украиной — на транзит и поставку газа в страну, пишет РБК.

При этом необходимо понимать, в каких объемах Украина готова закупать российский газ. От этого зависит, какие транспортные мощности должны быть зарезервированы для поставок и сколько их останется свободными для транзита.

Очередные трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) запланированы на 28 октября. Там будет обсуждаться в очередной раз контракт по газу.