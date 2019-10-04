Названа дата новых переговоров России и Украины по газу

Очередные трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) запланированы на 28 октября. Там будет обсуждаться в очередной раз контракт по газу.



Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. Еврокомиссар по Энергосоюзу Марош Шефчович отметил, что переговоры будут основываться на достигнутом прогрессе. Тогда по итогам встречи, продолжавшейся всего 40 минут, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно, пишут «Известия».



Также Еврокомиссар по Энергосоюзу отметил, что по срокам действия будущего контракта, объемов и установления тарифов произошло сближение взглядов.

Ранее Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.