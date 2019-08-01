ЕК обсудит с Россией и Украиной новый газовый контракт

ЕК обсудит с Россией и Украиной новый газовый контракт

Фото: akchabar.kg

Еврокомиссия предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

«Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года», — рассказал ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Отметим, о планах России заключить с Украиной краткосрочное соглашение по транзиту газа после 2019 года стало известно в конце июля. Этим она рассчитывает выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход Украины.

24 июля глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести технические консультации по вопросу транзита газа. По его мнению, это будет способствовать заключению соглашения на сентябрьской встрече России, Украины и Еврокомиссии по поставкам топлива.

В конце года Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Киев опасается, что из-за этого газотранспортная система страны станет невостребованной.

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