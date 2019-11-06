«Газпром» назвал условие для сделки с Украиной по транзиту газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен лишь при обоюдном отказе от претензий.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный правительства Германии по транзиту газа через Украину Георг Граф Вальдерзее обсудили взаимодействие сторон в газовой сфере с 2020 года.

Миллер отметил, что до заключения нового контракта по транзиту газа через территорию Украины необходимо урегулировать ряд принципиальных вопросов. Первый - завершение судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Второй вопрос - готовность Киева к прямым закупкам газа у России с 2020 года и согласование объемов.

В том случае если Киев не справится с этой работой к 1 января 2020 года, «Газпром» готов к продлению действующего транзитного контракта на переходный период с учетом нынешних рыночных условий, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Так председатель правления украинской компании Андрей Кобалев ответил на предложение президента России Владимира Путина отказаться от взаимных претензий с Киевом.