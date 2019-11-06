«Нафтогаз» назвал сумму претензий к «Газпрому»

Украинская компания «Нафтогаз» имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Так председатель правления украинской компании Андрей Кобалев ответил на предложение президента России Владимира Путина отказаться от взаимных претензий с Киевом.

По его словам, российская сторона хочет, чтобы «Нафтогаз» обнулил почти три миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража и отказался от иска еще на 12 миллиардов долларов. К тому же предлагается отказаться от штрафа на примерно семь миллиардов долларов. Итого получается $22 млрд— «понять и простить», — возмутился Коболев.

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что подобные действия украинской стороны не способствуют «выстраиванию взаимоотношений между партнерами». Все эти иски абсурдны и не дают возможности договариваться на долгосрочной основе, пишет «Russia Today».

Ранее президент России Владимир Путин призвал обнулить судебные претензии между российской и украинской компаниями, связанные с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.