Не прерогатива Путина — заключенных встречать

Глава России Владимир Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту, потому что это не является прерогативой руководителя страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, долгожданный обмен задержанными и осужденными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. В списки вошли украинский режиссер Олег Сенцов, а также украинский журналист Кирилл Вышинский.

Ранее в Кремле заявили, что обмен удерживаемыми лицами - это повод для осторожного оптимизма в нормализации российско-украинских отношений.