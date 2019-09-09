Не прерогатива Путина — заключенных встречать
Глава России Владимир Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту, потому что это не является прерогативой руководителя страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Глава государства свою часть пути прошел для того, чтобы этот обмен мог состояться, и это является главным», — приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, долгожданный обмен задержанными и осужденными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. В списки вошли украинский режиссер Олег Сенцов, а также украинский журналист Кирилл Вышинский.
Ранее в Кремле заявили, что обмен удерживаемыми лицами - это повод для осторожного оптимизма в нормализации российско-украинских отношений.
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