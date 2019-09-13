Правительство не имеет прав на сокращение рабочего дня

Восьмичасовой рабочий день нельзя отменить в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, заявил глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проанализировать перечень установок советских времен и составить список тех правовых актов, которые можно отменить с февраля 2020 года.

Под рассмотрением оказался и восьмичасовой рабочий день, установленный в 1917 году декретом Совета народных комиссаров Российской советской республики.

Однако, по словам Чуйченко, отказ от этого документа вовсе не означает отмены восьмичасового рабочего дня.

«У нас восьмичасовой рабочей день установлен Трудовым кодексом... Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не в праве этого сделать, у нас нет компетенции», — заверил он «Интерфакс».

Ранее господин Медведев предложил ввести в России четырехдневную рабочую неделю. Однако россияне такую идею встретили крайне холодно.