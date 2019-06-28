Русские хотят трудиться

Дмитрий Медведев опять попал пальцем в небо. Его рассуждение о перспективности четырехдневной рабочей недели не встретило понимания в российском народе. Возможно, премьер-министр просто устал, захотел на покой и выражает это свое стремление столь неуклюжим образом.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство — 48 процентов респондентов категорически возражают против введения в России четырехдневной рабочей недели. И лишь 29 процентов считают такую новацию удачной. Таким образом, вековечный миф о якобы лени русского народа разрушен.

Среди тех, кто хотел бы трудиться поменьше предсказуемо оказались москвичи, петербуржцы и в целом жители крупных городов

А вот в городах поменьше, особенно на селе, восприятие модного новшества иное. Там, где люди зарабатывают, как правило, скромно, живут от зарплаты до зарплаты, сокращение рабочей недели означает значительную потерю доходов, необходимых не для досуга, а для выживания. Это беспокоит 82 процента опрошенных.

«В стране, в которой, по данным социологических опросов, 10 процентов населения является нищим, то есть им не хватает денег на еду, а ещё 70 процентов, по данным тех же опросов, являются бедными, то есть им не хватает денег на простую бытовую технику, этот вопрос критически значим», - отмечает экономист Михаил Делягин.

Также существенное значение для оценки предложения Медведева имеет возраст респондентов. Благосклонно к четырехдневке относится молодежь от 18 до 24 лет и люди чуть постарше. Неудивительно, ведь многие в этом возрасте еще не работают и не несут полной ответственности за себя и свою семью. А вот старший, особенно предпенсионный возраст — скептики

К сожалению, государство так часто обманывало русских людей, что резкие движения власти вызывают закономерную реакцию «как бы чего не вышло». В смысле не стало бы хуже, чем теперь. Проводимая в стране пенсионная реформа убедительней любых, самых разумных доводов. И здесь премьеру некого винить, кроме самого себя и своего правительства.

Еще один сгорел на работе

Свое революционное заявление о четырехдневке Медведев сделал в Женеве, в ходе выступления на конференции Международной организации труда (МОТ). При том, что нынешней России с ее мизерным коэффицентом замещения пенсий, «серыми» трудовыми контрактами, с преследованием действительно независимых профсоюзов до стандартов МОТ как до Луны.

«Технологический процесс приводит к сокращению не только рабочих мест, но и рабочего времени. К расширению досуга», просвещал Медведев собравшихся. Кто бы спорил. Но если на Западе тот же Билл Гейтс предлагает ввести налоги на роботов, чтобы не оставить людей без источника дохода, то наши чиновники предпочитают завозить дешевую рабочую силу из Средней Азии

Любопытно, что четырехдневку премьера оспорили его же подчиненные. Для перехода на короткую рабочую неделю необходимо выводить людей из теневого сектора, чтобы избежать сокращения числа трудоспособных граждан к 2025 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. И напомнила, что переход с шестидневки на пятидневку был вызван именно резким ростом производительности труда.

Но что Медведеву аргументы министров? Погоня за успехом может грозить россиянам хронической усталостью и постоянным стрессом, продолжил он сыпать откровениями в МОТ. Причем, в качестве примера премьер привел новозеландский опыт. В чем причина подобной наивности Медведева? То, что хорошо для антиподов, необязательно хорошо для жителей России

Не исключено, что ключ к пониманию настроения Медведева лежит в одной из его ремарок. Премьер напомнил, что недавно на Всемирной ассамблее здравоохранения синдром эмоционального выгорания официально был признан болезнью. Не о себе ли самом говорил в этот момент глава правительства? Психологи знают - людям свойственно переносить свои проблемы на окружающих.

Отсюда и экстравагантное предложение о четырехдневке. Дмитрий Анатольевич хочет, наконец, отдохнуть. Трудовая вахта во главе президентской администрации, «Газпрома», в правительстве, на президентском посту и вновь в кабинете министров явно затянулась. А вдруг Путин назначит его преемником?

Пенсионер российского значения

Тем более, что отдых Медведеву «светит» поистине райский. Личное знакомство с Путиным сыграло в его судьбе решающую роль. Став случайно, фактически «по блату», государственным деятелем и даже президентом России, этот бывший преподаватель и юрист обеспечил себе невероятные пожизненные привилегии, а главное их государственную гарантию.

Прекративший исполнение своих полномочий президент, независимо от возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75 процентов месячного денежного вознаграждения президента, сухо сообщает соответствующий федеральный закон. Это даже не пенсия — лучше. И будет она у Медведева в размере 535 тысяч рублей (на данный момент)

Сохранит за собой Медведев и натуральные президентские льготы: транспорт, связь, бытовое обслуживание, право на пользование ВИП-залами аэропортов, личную охрану и государственную дачу. Как видим, несмотря на крах СССР, советские стандарты жизни партийных бонз ничуть не исчезли. Лидер «ЕдРо» если и отличается от лидера КПСС, то в сторону большей роскоши.

Ведь помимо государственных благ и гарантий весьма вероятно существуют и неформальные частные.

Некоторое время назад ФБК обнародовал результаты расследования о поместье в городе Плёс Костромской области, используемого, как утверждается, в интересах Дмитрия Медведева. Имение отделено от России шестиметровым забором...

Хорошо там гулять, покинув пост премьера, не отягощённым ни государственными заботами, ни тяжелыми видами некогда подведомственной страны и проживающего в ней скудного населения. Кажется, именно это подсознательное стремление и выражало смелое предложение Медведева в Женеве, а вовсе не продвинутое понимание социальных тенденций.

Возможно, так будет лучше для всех.