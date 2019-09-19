Повышение МРОТ затронет более трех миллионов россиян
Правительство России одобрило законопроект Минтруда о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2020 года.
Согласно данным ведомства МРОТ вырастет на 7,5 процента и составит 12 130 рублей в месяц.
Как отмечается, данное повышение затронет около 3,2 миллионов человек.
Ранее профсоюзы предлагали увеличить МРОТ вдвое для доведения до размера минимального потребительского бюджета. Он составляет порядка 25 тысяч рублей.
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