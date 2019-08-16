МРОТ в России готовятся повысить почти на тысячу рублей
Минтруд предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2020 год на уровне 12 130 рублей. На сегодняшний день он составляет 11 280 рублей.
О повышении МРОТ на 850 рублей говорится в проекте приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал 2019 года. Он будет ориентиром для повышения МРОТ, который равняется прожиточному минимуму.
Для сравнения, МРОТ в 2019 году был повышен лишь на 117 рублей, отмечает «Российская газета».
Ранее профсоюзы предлагали увеличить МРОТ вдвое для доведения до размера минимального потребительского бюджета. Он составляет порядка 25 тыс. рублей.
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